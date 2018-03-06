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Osmanlıspor'a Numan'dan iyi haber
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OSMANLISPOR'A NUMAN'DAN İYİ HABER

Osmanlıspor'a Numan'dan iyi haber

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra topla koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra taktik çalışması yapan başkent ekibi, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Demir Grup Sivasspor ile 22. haftada deplasmanda yapılan maçta sakatlanan Numan Çürüksu, iki haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başladı.

Tedavilerine devam edilen Özer Hurmacı, Avdija Vrsajevic ve Luiz Carlos antrenmana katılmazken, Serdar Gürler takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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