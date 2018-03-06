Osmanlıspor, yenilendi

Kasımpaşa ile oynanan lig maçının ardından bir gün izin yapan Başkent ekibi, yeni haftanın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Bursaspor’la karşılaşacak olan Mor-Sarılı ekip, Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yenileme çalışması yaptı. Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra sauna ve masaj yaptırdı.
Kasımpaşa maçında kısa süreli oynayan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın ilk antrenmanı şut, orta ve gol organizasyonlarıyla son buldu.
Osmanlıspor yarın (Salı) 13:00’da yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek.
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