Beşiktaş Sompo Japan avantaj peşinde

Siyah-beyazlı ekip, TSİ 22.00'de rakibine konuk olacak. Oberfrankenhalle Spor Salonu'nda yapılacak maçta Beşiktaş Sompo Japan, ikinci karşılaşma için avantajlı skor arayacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart Salı günü İstanbul'da yapılacak.
Son 16 turunda rakibini eleyecek ekip, çeyrek finalde mücadele etme hakkı yakalayacak.
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