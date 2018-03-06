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Beşiktaş Sompo Japan avantaj peşinde
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BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN AVANTAJ PEŞİNDE

Beşiktaş Sompo Japan avantaj peşinde

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ile 7 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

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Siyah-beyazlı ekip, TSİ 22.00'de rakibine konuk olacak. Oberfrankenhalle Spor Salonu'nda yapılacak maçta Beşiktaş Sompo Japan, ikinci karşılaşma için avantajlı skor arayacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart Salı günü İstanbul'da yapılacak.

Son 16 turunda rakibini eleyecek ekip, çeyrek finalde mücadele etme hakkı yakalayacak.

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