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Güneş'ten Kocaman'a taç cevabı
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GÜNEŞ'TEN KOCAMAN'A TAÇ CEVABI

Güneş'ten Kocaman'a taç cevabı

Trabzonspor maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu.

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Toplantının sonunda ise tecrübeli çalıştırıcıya, Aykut Kocaman'ın "taç hırsızlığı yapıldı" şeklinde sarfettiği sözler soruldu.  

Şenol Güneş, bu soruya "Bize taç veren yok ki bizim tacımız yok. Bir tek şampiyonluk tacımız var onu da emekle aldık." şeklinde cevap verdi. 
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