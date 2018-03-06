Güneş'ten Kocaman'a taç cevabı

Toplantının sonunda ise tecrübeli çalıştırıcıya, Aykut Kocaman'ın "taç hırsızlığı yapıldı" şeklinde sarfettiği sözler soruldu.

Şenol Güneş, bu soruya "Bize taç veren yok ki bizim tacımız yok. Bir tek şampiyonluk tacımız var onu da emekle aldık." şeklinde cevap verdi.