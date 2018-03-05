Trabzonspor 0 - Beşiktaş 2
Süper Lig 2017-2018 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Jan Durica, Joao Pereira, Filip Novak, Jose Sosa, Olcay Şahan (65' Yusuf Yazıcı), Juraj Kucka (65' Hugo Rodallega), Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Dame N'doye
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia (65' Caner Erkin), Dusko Tosic, Gary Medel, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Jeremain Lens (86' Mustafa Pektemek), Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Vagner Love (58' Alvaro Negredo)
Teknik Direktör:
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Goller: DK 71: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 78: Ryan Babel (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 1: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 27: Tomas Hubocan (Trabzonspor), DK 44: Jeremain Lens (Beşiktaş)
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