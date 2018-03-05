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Cenk Ergün görevden alındı
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CENK ERGÜN GÖREVDEN ALINDI

Cenk Ergün görevden alındı

Galatasaray Kulübü, futbol direktörü Cenk Ergün ile yollarını ayırdı.

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Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kulüpte futbol direktörü olarak görev yapan Cenk Ergün'e, kendisiyle devam edilmeyeceği yönündeki bildirim bugün yapıldı.

Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde futbol direktörlüğü görevine getirilen ancak teknik direktör Fatih Terim'le anlaşılmasının ardından ofisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Türk Telekom Stadı'na taşınan Ergün'ün, Kulüple ilişiği kesildi.

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