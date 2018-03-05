Adana Demirspor taraftarlarına maç izni!

Spor Toto 1. Ligde zor günler geçiren Adana Demirspor, 7 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da büyük öneme sahip Denizlispor maçına çıkacak. Maçın başlamasının mesai saatine denk gelmesi sebebiyle taraftarların maça ilgisini olumsuz etkileyeceğini düşünen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye çalışanlarından müsabakaya gitmek isteyenlere izin verilebileceğini söyledi. Başkan Karalar resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizin iki güzide kulübünden Adana Demirspor’un bu hafta kendi sahasında oynayacağı kritik maç için kamuoyunun ve çalışanlarımızın yoğun talebi sonrası maç için bilet alan personelimiz çarşamba günü oynanacak olan Adana Demirspor-Denizlispor maçı için izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verdi.