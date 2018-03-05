Adana Demirspor taraftarlarına maç izni!

Spor Toto 1. Ligde zor günler geçiren Adana Demirspor, 7 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da büyük öneme sahip Denizlispor maçına çıkacak. Maçın başlamasının mesai saatine denk gelmesi sebebiyle taraftarların maça ilgisini olumsuz etkileyeceğini düşünen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye çalışanlarından müsabakaya gitmek isteyenlere izin verilebileceğini söyledi. Başkan Karalar resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizin iki güzide kulübünden Adana Demirspor’un bu hafta kendi sahasında oynayacağı kritik maç için kamuoyunun ve çalışanlarımızın yoğun talebi sonrası maç için bilet alan personelimiz çarşamba günü oynanacak olan Adana Demirspor-Denizlispor maçı için izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.