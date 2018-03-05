Denizli'de galibiyet primine zam

Spor Toto Birinci Lig'de evinde uzatmada yediği golle Grandmedical Manisaspor'la 2-2 berabere kalarak düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor'da yönetim çarşamba günü deplasmanda oynanacak kritik Adana Demirspor maçının galibiyet primlerine 2'şer bin TL zam yaptı.
Her galibiyette 8 bin TL prim alan futbolcuların Adana'dan zaferle dönmeleri halinde 10'ar bin TL kazanacağı, bu rakamın daha da artabileceği belirtildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan 27 puanlı Ege temsilcisi, 28 puanı bulunan Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde 12'nci haftadan bu yana yer aldığı düşme hattından 26'ncı haftada kurtulmuş olacak.
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