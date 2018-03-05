'İkibuçukluğun' maç heyecanı

Profesyonel futbol takımların altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" olarak tabir ettiği top toplayıcı olmak "çok büyük" anlam ifade ediyor.

Çoğu zaman maçlara damga vuruyorlar

Karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olan, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından "gecikme" fırçası yiyen "ikibuçukluklar" için; "golü ikibuçukluk attı", "asistin yarısı o ikibuçukluğa yazılmalı", "sahada aynı anda iki top olmasının baş sorumluları" gibi yorumlar ve "Herkes top toplayıcı çocuğu konuşuyor", "Maçın adamı top toplayıcı çocuk" başlıklı haberler yapılıyor.

Neden ikibuçuk?

"İkibuçukluk" tabirinin kullanılmasının nedenleriyle ilgili "Aldıkları 2,5 liralık yevmiye" diyenler de var, "Spor Toto yazan eşofman giyiyorlardı, Spor Toto şans oyununun da kolonu 2,5 liraydı" ya da "maçlarda sahaya atılan 2,5 liraları topladıkları için" yakıştırmaları yapanlar da.

Hayallerine en yakın mesafedeler

A Milli Futbol Takımı futbolcusu Arda Turan'ın bir Galatasaray maçında George Hagi'nin golü sonrası saha kenarında sevinirken görüntüleriyle ya da Bundesliga'da top toplayıcı Umut Tohumcu'nun hızlı davranarak Hoffenheim taraftarının "kahramanı" olmasıyla da dönem dönem gündeme gelen top toplayıcı çocuklar, "ikibuçukluk" olarak görev yaptıkları her maçta hayallerine en yakın mesafede olmanın heyecanını yaşıyor.

Yaşadıkları heyecanın tarifi yok

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yapan 13 yaşındaki Arda Güler, yaşadığı heyecanı "Çok güzeldi" diye tarif etti.

"Kalbim güm güm attı"

Arda, futbolcularla sahaya çıkarken heyecanını, "Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum" diye anlatıyor.

Penaltıyı kurtarmış

Karşılaşmada Trabzonspor lehine verilen penaltı sonrasında Gençlerbirliği kalecisi Hopf'u "Sağ taraf" diyerek uyardığını, kırmızı-siyahlı kalecinin de sağ tarafına yapılan vuruşta gole izin vermediğini de söylüyor.

Saha içinde olduğunu hayal ediyor

Arda, karşılaşma sırasında kendisini futbolcuların yerine koyuyor ve saha içinde olduğunu hayal ediyor, "Penaltıyı ben kullansaydım gol yapardım. Maçın ardından 4 futbolcudan forma istedim ancak başarılı olamadım" diye de sözlerine ekliyor.

"10 numara"nın sırları

Fenerbahçe forması giyen Alex De Souza ve Gençlerbirliği altyapısında yetişen İrfan Can Kahveci'nin idolleri olduğunu dile getiren Arda, "Artık hep onu izliyorum" dediği başkent ekibinin Beninli futbolcusu Stefane Sessegnon ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı ve tecrübeli oyuncudan "10 numara" olabilmenin sırlarını öğrendi.