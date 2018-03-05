Kayserispor'un hedefi Avrupa

Kayserispor Kulübü , Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında projelendirilen "Sportif İşbirliği" protokolü imza töreninde konuşan Bedir, bu çalışmayı çok önemsediklerini, kentteki gençlerin bir spor branşında başarı elde etmelerinin kendilerini sevindireceğini kaydetti.

Kayserispor'un sadece sahada 20-25 kişinin futbol oynadığı bir kulüp olmadığını belirten Bedir, "Kayserispor, Kayseri'nin tüm katmalarının, tüm camiasının birleştiği, bütünleştiği, hedefe kilitlendiği bir organizasyondur. Bu yaptığımız eylem çok önemli, çok masraflı bir iş değil ama şehrimizin adının duyulması açısından, kulübümüzün sahiplenilmesi açısından, kulübümüzün bu gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer alması açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Kulüplerinin sezon başındaki ilk hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu, bunu da sezonun ilk yarısında gerçekleştirdiklerini ifade eden Bedir, şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci hedefimiz de Kayseri'nin, Avrupa'ya açılabilecek en büyük markası olan Kayserispor'u, Avrupa arenasında izlettirmek, Avrupa'ya Kayseri adını duyurmak ve bu kupalara katılmak. Bunun için de minimum 5. olmak gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz yer itibarıyla bunu hak etmiş durumdayız ama hiç bir maç oynanmadan kazanılmıyor. Ligin altı üstü, büyüğü küçüğü kalmadı. Kimin ne zaman kimi yeneceği konusunda tahminde bulunmak çok zor. Kendi sahamızda çok kolay gördüğümüz hafta sonu Karabükspor maçında da mağlup olabiliriz, İstanbul'da Beşiktaş'ı da yenebiliriz. Bunun için çok dikkatli olmalı ve bulunduğumuz konumu istediğimiz yerde tamamlamamız çok önemli."

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da bu projeyle sporu kent geneline yaymayı amaçladıklarını belirtti.

Kayserispor'un kentin isminin duyurması açısından önemli işler yaptığını aktaran Kamçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayserispor, bu sene ligde de iyi gidiyor. Kayserispor yöneticilerini, futbolcularını, teknik adamlarını kutluyorum. Sporu daha da yaygınlaştırmak, okullarımızda yarının belki futbolcuları olacak çocuklarımızı öne çıkarabilme anlamında bir protokol imzaladık. Zaten bunlar yapılıyor ama en azından bu işe bir resmiyet kazandırmış olduk."

Konuşmaların ardından okul kulüp işbirliği ile altyapıyı kurup, sporu yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuları bulmak, sporcu öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, milli takımlara seçilmiş şampiyonların yetiştirilmesi gibi başlıkları kapsayan protokol, taraflar arasında imzalandı.

Törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da hazır bulundu.