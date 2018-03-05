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Gençler elindeki golcüyü sattı, Bursaspor'u kurtaran adam oldu!
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GENÇLER ELİNDEKİ GOLCÜYÜ SATTI, BURSASPOR'U KURTARAN ADAM OLDU!

Gençler elindeki golcüyü sattı, Bursaspor'u kurtaran adam oldu!

Bursaspor, bu sezon Bogdan Stancu’nun gol attığı 6 karşılaşmanın 5'inden galibiyetle ayrıldı. 

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında dün sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak 9 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Yeşil-beyazlı takıma 3 puanı getiren golü kaydeden Rumen golcü Bogdan Stancu, bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkardı. 

Takımın en golcüsü 

30 yaşındaki oyuncu, takımın en golcü ismi konumunda yer alırken, attığı gollerle de Bursaspor’a puanlar kazandırdı. Deneyimli isim, bu sezon 6 farklı karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Bursaspor Stancu’nun gol attığı bu maçların 5'inden galibiyet ile ayrılmayı başardı. 

Bu sezon Stancu’nun gol attığı maçlarda Bursaspor’un aldığı sonuçlar şöyle: 

Bursaspor 3 - 0 Akhisarspor 
Yeni Malatyaspor 2 - 4 Bursaspor 
Bursaspor 3 - 1 Osmanlıspor 
Atiker Konyaspor 0 - 3 Bursaspor 
Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Bursaspor 
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor 
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