Gençler elindeki golcüyü sattı, Bursaspor'u kurtaran adam oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında dün sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak 9 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Yeşil-beyazlı takıma 3 puanı getiren golü kaydeden Rumen golcü Bogdan Stancu, bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkardı.
Takımın en golcüsü
30 yaşındaki oyuncu, takımın en golcü ismi konumunda yer alırken, attığı gollerle de Bursaspor’a puanlar kazandırdı. Deneyimli isim, bu sezon 6 farklı karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Bursaspor Stancu’nun gol attığı bu maçların 5'inden galibiyet ile ayrılmayı başardı.
Bu sezon Stancu’nun gol attığı maçlarda Bursaspor’un aldığı sonuçlar şöyle:
Bursaspor 3 - 0 Akhisarspor
Yeni Malatyaspor 2 - 4 Bursaspor
Bursaspor 3 - 1 Osmanlıspor
Atiker Konyaspor 0 - 3 Bursaspor
Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Bursaspor
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
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