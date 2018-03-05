Mustafa Kaplan: Şampiyonluk mücadelemiz bitmedi...

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Mustafa Kaplan, şampiyonluk mücadelesinin bitmediğini söyledi.
Kaplan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi...
Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Özellikle iç sahada bugüne dek tek mağlubiyetleri vardı. İkinci mağlubiyetlerini alabilecekleri oyunu oynadık ancak golü bir türlü bulamadık. Direkten dönen topumuz gol olsa farklı bir sonuçla döneceğimiz bir deplasman olacaktı. Niğde Belediyspor ile 0-0’lık sonucu iki puan kaybı olarak görüyoruz. Puan tablosunda henüz hiçbir şeyin bitmediğini görebiliyoruz. Liderle 6 puan arkasındaki takımlarla 1-2 puan aralığında bir diziliş oldu. Genç bir takımız bu uzun maratonun son bölümünü iyi atlatacağımızı düşünüyorum.
Rakibimiz Niğde Belediyespor’a başarılar diliyorum ayrıca bizim coşkulu oyunumuzu maç sonu alkışlayarak takdir eden centilmen Niğdelilere de teşekkür ediyorum.
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