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Mustafa Kaplan: Şampiyonluk mücadelemiz bitmedi...
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MUSTAFA KAPLAN: ŞAMPİYONLUK MÜCADELEMİZ BİTMEDİ...

Mustafa Kaplan: Şampiyonluk mücadelemiz bitmedi...

Niğdespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Hacettepe'de Mustafa Kaplan, kaybedilen puanlara üzgün...

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Karşılaşma sonrası açıklama yapan Mustafa Kaplan, şampiyonluk mücadelesinin bitmediğini söyledi.

Kaplan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi...

Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Özellikle iç sahada bugüne dek tek mağlubiyetleri vardı. İkinci mağlubiyetlerini alabilecekleri oyunu oynadık ancak golü bir türlü bulamadık. Direkten dönen topumuz gol olsa farklı bir sonuçla döneceğimiz bir deplasman olacaktı. Niğde Belediyspor ile 0-0’lık sonucu iki puan kaybı olarak görüyoruz. Puan tablosunda henüz hiçbir şeyin bitmediğini görebiliyoruz. Liderle 6 puan arkasındaki takımlarla 1-2 puan aralığında bir diziliş oldu. Genç bir takımız bu uzun maratonun son bölümünü iyi atlatacağımızı düşünüyorum.

Rakibimiz Niğde Belediyespor’a başarılar diliyorum ayrıca bizim coşkulu oyunumuzu maç sonu alkışlayarak takdir eden centilmen Niğdelilere de teşekkür ediyorum.

ETİKETLER #Hacettepe Spor
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Niğde Belediyespor 0 - Hacettepe Spor 0
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Hacettepe Spor 0 - Bugsaş Spor 2
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Hacettepe de Bugsaş hazırlıkları sürüyor
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Hacettepe rekora koşuyor
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Kaplan: 3 puan çok değerliydi
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Serkan
5 Mart 201815:06
Ümidimiz bitmedi hocam şampiyonluk bizim emeğinizin karşılığını inşaALLAH alacaksınız
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