Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznyov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Teknik Direktör Okan Buruk sayesinde aldıklarını ifade eden Seleznyov, “Almamız gereken bir galibiyet. Tamamen hocaya bağlıyorum. Çok iyi bir hoca. Tribünlere gönderdiler ama onun bu maçı da onun sayesinde aldık” şeklinde konuştu.

"Karabükspor’da 6 ay zaman kaybettim"

Ukraynalı futbolcu, halen yüzde 100 performansta olmadığını söyleyerek, “Bütün maçlarda attığımı söyleyemem ama 3 maçtır atıyorum. Yüzde 100'ümde değilim. Karabükspor’da 6 ay zaman kaybettim. Daha fazlasını istiyorum. Performansımı arttırmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

"Paulo Henrique çok iyi bir futbolcu"

Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşı Paulo Henrique hakkında da konuşarak, Brezilyalı oyuncunun topla iyi oynayabilen çok iyi bir futbolcu olduğunu belirtti.

“Karabükspor'u hatırlamak istemiyorum”

32 yaşındaki oyuncu, Kardemir Karabükspor ile ilgili sorulan soruya ise, “Karabükspor hakkında bir şey söylemek ve hatırlamak istemiyorum” cevabını verdi.