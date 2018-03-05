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Beşiktaş, Pepe için endişelenmiyor! İşte nedeni...
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BEŞİKTAŞ, PEPE İÇİN ENDİŞELENMİYOR! İŞTE NEDENİ...

Beşiktaş, Pepe için endişelenmiyor! İşte nedeni...

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe'nin sağ ayak parmağında kırık tespit edildi ama siyah-beyazlıların sağlık heyeti bunu problem etmiyor.

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BEŞİKTAŞ dün Pepe’den gelen haberle sarsıldı... Tecrübeli futbolcunun sağ ayak parmağında kırık tespit edildi. 35 yaşındaki stoperin son olarak F.Bahçe ile kupada oynanan derbide Roberto Soldado ile girdiği mücadelede parmağının kırıldığı ve karşılaşmaya bir süre bu şekilde devam ettiği anlaşıldı.

PORTEKİZLİ futbolcunun ayak parmağındaki kırık ilk anda şok etkisi yaratsa da sonrasında oyuncunun normalden çok daha kısa zamanda sahalara döndürülmesine yönelik formül bulundu. Buna göre Pepe’nin ayağındaki kırığın kaynaması beklenmeyecek. Başarılı oyuncu şu an ayağındaki ödemden ötürü krampon giyemiyor. Bu nedenle de Trabzonspor mücadelesinde yok. Ancak ayağındaki ödem indikten sonra özel bir krampon giyip uyuşturucu iğnelerin de yardımıyla sahalara döndürülecek.

SAVUNMADA VIDA-TOSIC

BUGÜNKÜ karşılaşmada ise Pepe’nin yokluğunda teknik direktör Şenol Güneş’in savunmanın ortasında Domagoj Vida ile Dusko Tosic’i birlikte görevlendirmesi bekleniyor. Deneyimli hoca, formda öğrencisi Gary Medel’i ise orta alanda kullanacak

Q7’nin yokluğunda Adriano sol açık!

BEŞİKTAŞ’TA teknik direktör Şenol Güneş’in cezalı Ricardo Quaresma’nın yokluğunda bugünkü Trabzonspor maçında Adriano’yu sol açıkta oynatması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Babel’i sağ tarafta kullanmayı planladığı öğrenilirken performansıyla beklentilerin altında kalan Lens’in yedek soyunacağı bildirildi. (Vatan)

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