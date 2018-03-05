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Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
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MEHMET ÖZDİLEK İLE YOLLAR AYRILDI

Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı bildirildi.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yaptığı açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle yönetim kurulunun kararıyla deneyimli teknik direktör ile yolların ayrıldığını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından yönetim kurulunun olağanüstü toplandığını aktaran Baydar, "Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Hocamıza bu kararı tebliğ edeceğiz. Bugünden itibaren teknik direktör arayışlarına başlayacağız. Ümit ediyorum ki en kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacaktır. Mehmet Özdilek hocamıza kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

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