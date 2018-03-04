Klasspor 10 yaşında...

Şehrine aşık, şehrinin takımını tutan, onun ile üzülen, onun ile sevinen sporseverleri İstanbul medyasının eline bırakmak olmazdı.

10 yıl önce tam bugün Klasspor yayın hayatına “Taraflı Spor Sitesi” mottosu ile başladı.

“Gazeteci tarafsız olmalı” geyiğinin sürdüğü yıllardı o zamanlar.

Biz daha sloganımızdan “Tarafsızlık” lafının arkasına sığınarak etliye, sütlüye karışmayan işler yapmayacağımızı anlatmaya çalışmıştık.

Tarafımızın ne olduğunu okuyucularımız zamanla anladı. Biz sadece ve sadece Ankara kulüplerinden ve sporun evrensel etik kurallarından yanaydık.

Saygımızı kişilere değil makamlara gösterdik. Saygısızlık yaptıysak da o makamlara yakışmayan kişilere oldu.

Hiçbir gün de bu ilkemizden vazgeçmedik.

Evrensel düşündük, yerel kaldık. Net olduk, çarpık ilişkilerin içine girmedik.

10 yılda çok çalıştık. Ama gerçekten çok çalıştık.

Çok kısıtlı imkanlar ile spor adına nerede ne varsa orada olmak için elimizden geleni yaptık.

Herkesin sevdiği değil, herkesin saygı duyduğu işlere imza attık.

Geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal’ın açıklamasına editöryal bir hata ile Fenerbahçe zamanında bir fotoğraf kullandıktan sonra gördüğümüz tepkinin bizde yarattığı mutluluğu anlatamayız.

Evet sayısız twit ve özel mesaj aldık.

Amansızca okuyucularımız bizi eleştirdi. Amiyane tabirle “Sütten kesilmiş inek” muamelesi gördük.

Bundan da çok mutlu olduk.

Okuyucularımızın Klasspor’u ne kadar sahiplendiklerini bundan iyi hiçbir şey gösteremezdi.

Daha dikkatli olmak, daha çok çalışmamız gerektiğini anladık.

Tüm okuyucularımıza bunun için teşekkür eder hem de hata için tekrar özür diliyoruz.

YANINDA BİZ VARDIK SENİN HER LİGDE

“Ankara’nın en büyük sivil toplum kuruluşu” olarak ilk bizim dillendirdiğimiz Ankaragücü’nün her ligde yanında olduk. En zor zamanlarında, köylerde kasabalarda yalnız bırakmadık. Ankaragücü ile ilgili belki de en güçlü arşivi oluşturduk. Tarihi anlara hem tanıklık ettik hem de sizinle paylaştık.

Ankaragücü yönetiminin özellikle belediyelerden beklediği destek konusunda en büyük destekçilerinden biri biz olduk.

Yardım etmeyeni eleştirdik, destek olanı mutlulukla hemen paylaştık.

Yardım etmediği için eleştirdiğimiz belediye başkanları için copy – pasteci meslektaşlarımızın ekmeğimiz ile oynama çalışmalarına göğüs gerdik. Doğru bildiğimizi yapmayı sürdürdük.

Faydamız dokundu ise ne mutlu bize.

Sözü çok uzatmaya gerek yok.

Bizi her gün ziyaret eden, sosyal medya hesaplarımızı takip eden, yorumlar ile yön gösteren herkese sonsuz teşekkürler.

Bir kutlama da Ahmet Sülak’a

Klasspor’da başladığı gazetecilik yaşantısında çok önemli haberlere imza atan, şu an askerden geleceği günü sabırsızlıkla beklediğimiz Ahmet Sülak’ın da bugün doğum günü.

Çok güzel bir tesadüf olarak yıllardır Klasspor ile Ahmet Sülak’ın doğum gününü birlikte kutluyoruz.

Tüm okuyucularımız adına şu an Kars’ta vatani görevini yapmakta olan Ahmet’imizin de doğum gününü kutluyoruz.

Ve son söz

Bu ülkede 3 mütevazı spor sitesi varsa 3’ncüsü değil 1’ncisi olarak yine söylüyoruz ki

#övünbizi

Klasspor ailesi adına

Genel Yayın Yönetmeni

Bülent Atlas