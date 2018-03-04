﻿
Klasspor 10 yaşında...
﻿
Site İçi Arama
﻿

KLASSPOR 10 YAŞINDA...

Klasspor 10 yaşında...

Ankara'nın en büyük spor sitesi Klasspor, 10 yaşında...

4077 Okunma

Şehrine aşık, şehrinin takımını tutan, onun ile üzülen, onun ile sevinen sporseverleri İstanbul medyasının eline bırakmak olmazdı.

10 yıl önce tam bugün Klasspor yayın hayatına “Taraflı Spor Sitesi” mottosu ile başladı.

“Gazeteci tarafsız olmalı” geyiğinin sürdüğü yıllardı o zamanlar.

Biz daha sloganımızdan “Tarafsızlık” lafının arkasına sığınarak etliye, sütlüye karışmayan işler yapmayacağımızı anlatmaya çalışmıştık.

Tarafımızın ne olduğunu okuyucularımız zamanla anladı. Biz sadece ve sadece Ankara kulüplerinden ve sporun evrensel etik kurallarından yanaydık.

Saygımızı kişilere değil makamlara gösterdik. Saygısızlık yaptıysak da o makamlara yakışmayan kişilere oldu.

Hiçbir gün de bu ilkemizden vazgeçmedik.

Evrensel düşündük, yerel kaldık. Net olduk, çarpık ilişkilerin içine girmedik.

10 yılda çok çalıştık. Ama gerçekten çok çalıştık.

Çok kısıtlı imkanlar ile spor adına nerede ne varsa orada olmak için elimizden geleni yaptık.

Herkesin sevdiği değil, herkesin saygı duyduğu işlere imza attık.

Geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal’ın açıklamasına editöryal bir hata ile Fenerbahçe zamanında bir fotoğraf kullandıktan sonra gördüğümüz tepkinin bizde yarattığı mutluluğu anlatamayız.

Evet sayısız twit ve özel mesaj aldık.

Amansızca okuyucularımız bizi eleştirdi. Amiyane tabirle “Sütten kesilmiş inek” muamelesi gördük.

Bundan da çok mutlu olduk.

Okuyucularımızın Klasspor’u ne kadar sahiplendiklerini bundan iyi hiçbir şey gösteremezdi.

Daha dikkatli olmak, daha çok çalışmamız gerektiğini anladık.

Tüm okuyucularımıza bunun için teşekkür eder hem de hata için tekrar özür diliyoruz.

YANINDA BİZ VARDIK SENİN HER LİGDE

“Ankara’nın en büyük sivil toplum kuruluşu” olarak ilk bizim dillendirdiğimiz Ankaragücü’nün her ligde yanında olduk. En zor zamanlarında, köylerde kasabalarda yalnız bırakmadık. Ankaragücü ile ilgili belki de en güçlü arşivi oluşturduk. Tarihi anlara hem tanıklık ettik hem de sizinle paylaştık.

Ankaragücü yönetiminin özellikle belediyelerden beklediği destek konusunda en büyük destekçilerinden biri biz olduk.

Yardım etmeyeni eleştirdik, destek olanı mutlulukla hemen paylaştık.

Yardım etmediği için eleştirdiğimiz belediye başkanları için copy – pasteci meslektaşlarımızın ekmeğimiz ile oynama çalışmalarına göğüs gerdik. Doğru bildiğimizi yapmayı sürdürdük.

Faydamız dokundu ise ne mutlu bize.

Sözü çok uzatmaya gerek yok.

Bizi her gün ziyaret eden, sosyal medya hesaplarımızı takip eden, yorumlar ile yön gösteren herkese sonsuz teşekkürler.

Bir kutlama da Ahmet Sülak’a

Klasspor’da başladığı gazetecilik yaşantısında çok önemli haberlere imza atan, şu an askerden geleceği günü sabırsızlıkla beklediğimiz Ahmet Sülak’ın da bugün doğum günü.

Çok güzel bir tesadüf olarak yıllardır Klasspor ile Ahmet Sülak’ın doğum gününü birlikte kutluyoruz.

Tüm okuyucularımız adına şu an Kars’ta vatani görevini yapmakta olan Ahmet’imizin de doğum gününü kutluyoruz.

Ve son söz

Bu ülkede 3 mütevazı spor sitesi varsa 3’ncüsü değil 1’ncisi olarak yine söylüyoruz ki

#övünbizi

Klasspor ailesi adına
Genel Yayın Yönetmeni
Bülent Atlas

ETİKETLER #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Gençlerbirliği #Göztepe #K Karabükspor #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Osmanlıspor #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Giresunspor #Altınordu #MKE Ankaragücü #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gaziantepspor #Gazişehir Gaziantep FK #İstanbulspor #Manisaspor #Samsunspor #Ümraniyespor #Afjet Afyonspor #Amed Sportif #Bodrum Bel. #Bucaspor #Etimesgut Bld. #Eyüpspor #Hatayspor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Kocaeli Birlik Spor #Mersin İdmanyurdu #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Sivas Belediyespor #Tokatspor #Tuzlaspor #Menemen Bel. #Altay #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #K.Maraşspor #Karşıyaka #A. Selçukspor #Nazilli Belediyespor #Niğde Belediyespor #Pendikspor #Sakaryaspor #Şanlıurfaspor #Kırklarelispor #Silivrispor #Z. Kömürspor #12 Bingölspor #Batman Petrol #Bayburtspor #Bayrampaşa #Bergama Bel. #Çatalca Spor #Dardanelspor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Kemerspor 2003 #Kozan Bel.SK #Manisa BŞB.SK #Ofspor #Orhangazispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Ankara Demirspor #Darıca G.Birliği #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tarsus İdman Yurdu #Tekirdağspor
Özat'ın serisine, Bakkal son verdi
3
Kartal: Mağlubiyetten ders çıkaracağız
10
Boluspor 3 - MKE Ankaragücü 1
3
Ümit Özat: Keşke Başakşehir'e yenilseydik de...
Y.Altındağ Bel. 3 - Batman Petrol 2
Bugsaş Spor 2 - Pendikspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
tahir
4 Mart 201823:45
iyi ki varsın Klasspor. Bu övgü değil, gerçekten iyi ki varsın.
﻿