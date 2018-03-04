Özat'ın serisine, Bakkal son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu sezon ikinci kez göreve getirilen Ümit Özat yönetiminde son 10 maçtır kaybetmeyen kırmızı-siyahlıların serisine, teknik direktörlüğe başkent ekibinde başlayan ve 4. kez geldiği Gençlerbirliği'nde bu sezon 9 maçta takımın başında yer alan Mesut Bakkal'ın yeni ekibi Aytemiz Alanyaspor son verdi.

Kırmızı-siyahlı yönetim, sezona başladığı Ümit Özat ile 3. haftadaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından yollarını ayırdı ve göreve tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'ı getirdi.

Bakkal yönetiminde 9 karşılaşmaya çıkan Gençlerbirliği, 13. hafta öncesinde tecrübeli teknik adamla yollarını ayırarak yeniden Ümit Özat ile anlaştı.

Ümit Özat'ın ikinci dönemindeki ilk maçında 13. haftada Osmanlıspor karşısında son yenilgisini alan Gençlerbirliği, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe'yi mağlup etti.

Sezonun 24. haftasında Bakkal'ın yeni takımının başında çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybeden başkent ekibi, Özat'ın ikinci döneminde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

TRT