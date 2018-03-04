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Konyaspor ateş hattında! Yönetimi istifaya davet ettiler!
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KONYASPOR ATEŞ HATTINDA! YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER!

Konyaspor ateş hattında! Yönetimi istifaya davet ettiler!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’da kötü gidişat sürüyor. Konyaspor, ligde son oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’da kötü gidişat sürüyor. Konyaspor, ligde son oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

Yönetim istifa sesleri yükseldi

Konyaspor, ligin 24.haftasında ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Mehmet Özdilek ve öğrencileri rakibine 1-0 kaybederek küme düşme hattında yer aldı.

16.sırada yer alan Konyaspor’un taraftarları ise yönetimi protesto etti. Bu mücadelede Konyaspor tribünlerinden, “Yönetim istifa” sesleri yükseldi. (AJANSSPOR)
Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
1
Klasspor 10 yaşında...
Atiker Konyaspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Akhisar Bel. 3 - Atiker Konyaspor 0
Akhisar Bel. - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...
Akhisarspor'un konuğu Konyaspor
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