Konyaspor ateş hattında! Yönetimi istifaya davet ettiler!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’da kötü gidişat sürüyor. Konyaspor, ligde son oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.
Konyaspor, ligin 24.haftasında ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Mehmet Özdilek ve öğrencileri rakibine 1-0 kaybederek küme düşme hattında yer aldı.
16.sırada yer alan Konyaspor’un taraftarları ise yönetimi protesto etti. Bu mücadelede Konyaspor tribünlerinden, “Yönetim istifa” sesleri yükseldi. (AJANSSPOR)
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