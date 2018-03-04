Konyaspor ateş hattında! Yönetimi istifaya davet ettiler!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’da kötü gidişat sürüyor. Konyaspor, ligde son oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

Yönetim istifa sesleri yükseldi

Konyaspor, ligin 24.haftasında ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Mehmet Özdilek ve öğrencileri rakibine 1-0 kaybederek küme düşme hattında yer aldı.

16.sırada yer alan Konyaspor’un taraftarları ise yönetimi protesto etti. Bu mücadelede Konyaspor tribünlerinden, “Yönetim istifa” sesleri yükseldi. (AJANSSPOR)