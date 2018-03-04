Kartal: Mağlubiyetten ders çıkaracağız

Kartal, mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını ifade etti.

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Kartal, duran topları en iyi kullanan takım olduklarını fakat hiç beklemedikleri iki tane duran toptan gol yediklerini ifade ederek, “Bugün rüzgar, yağmur ve ağır şartlar altında iki takım da elinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koydu. Duran topları en iyi kullanan bir takım olarak hiç beklemediğimiz iki tane duran toptan paylaşım hatasından dolayı goller yedik. Ama buna rağmen oyundaki disiplinimizi bozmadık. İlk devre iki tane yüzde yüz golümüzü kaleci Gökhan kurtardı. İkinci yarıda da 2-3 tane net pozisyonumuz var. 2-1’i bulduk, oyuncularım maçı çevirmek için bu şartlara rağmen ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular. Sonuçta Bolu takımı da bu ligin güçlü, kadro derinliği iyi olan, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımı. Biz bugün istediğimizi alamadık. Duran toplardan yediğimiz gollerle mağlup olduk. Onun haricinde oyun olarak mücadele anlamında oyunun belli bölümlerinde rakibimizden de üstündük. Çok net 4-5 tane de pozisyonumuz vardı. Sonuçta bugün mağlup olduk. Bundan da ders çıkaracağız. Kendi oyuncularımı, sahadaki ağır şartlara rağmen maçı bırakmamalarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.