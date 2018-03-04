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Kartal: Mağlubiyetten ders çıkaracağız
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KARTAL: MAĞLUBİYETTEN DERS ÇIKARACAĞIZ

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 kaybettikleri Boluspor maçının ardından açıklamalar yaptı

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Kartal, mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını ifade etti.

Kartal, duran topları en iyi kullanan takım olduklarını fakat hiç beklemedikleri iki tane duran toptan gol yediklerini ifade ederek, “Bugün rüzgar, yağmur ve ağır şartlar altında iki takım da elinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koydu. Duran topları en iyi kullanan bir takım olarak hiç beklemediğimiz iki tane duran toptan paylaşım hatasından dolayı goller yedik. Ama buna rağmen oyundaki disiplinimizi bozmadık. İlk devre iki tane yüzde yüz golümüzü kaleci Gökhan kurtardı. İkinci yarıda da 2-3 tane net pozisyonumuz var. 2-1’i bulduk, oyuncularım maçı çevirmek için bu şartlara rağmen ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular. Sonuçta Bolu takımı da bu ligin güçlü, kadro derinliği iyi olan, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımı. Biz bugün istediğimizi alamadık. Duran toplardan yediğimiz gollerle mağlup olduk. Onun haricinde oyun olarak mücadele anlamında oyunun belli bölümlerinde rakibimizden de üstündük. Çok net 4-5 tane de pozisyonumuz vardı. Sonuçta bugün mağlup olduk. Bundan da ders çıkaracağız. Kendi oyuncularımı, sahadaki ağır şartlara rağmen maçı bırakmamalarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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Cankirili Simsar Seco
4 Mart 201823:14
Birsey bitmis degil diye uzerimizdeki takimlara bakiyoruz Rizenin 3 galibiyet disinda puan kaybi var Umraniye dokuluyor.Tepedekiler tekledikce simdi Bolu Altinordu tepeye ortak olmaya basladi orayada bir zahmet goz atsaydik. Ligin sonu geldikce tepedeki ekiplerde sinirlilik baslamasi normal ama birlikte ayakta kalanlar hayattada kalacak. Yinede Ben Umraniye nin bu ligi sonuna kadar zorlayacagini sanmiyorum Boluda kapasitesini oynuyor yorgunluk sinirlilik onlarida etkiler.Biz tecrubeli takimiz bunu kullanmamiz lazim.
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İnsallah
4 Mart 201822:18
25.hafta bitti. Ah keske ders cikarabilseydik hocanin dedigi gibi. Poepon nun son haftalardaki formu belliydi. Onu bire bir mi tutmak gerekiyordu siz daha iyi bilirsiniz ama daha 5. Dk da gol yersen sansin azaliyor. Hoca hep rakiplwri kadro derinligi var diye ovuyor. Biz kig basindan beri neredeyse ayni onbirle oynuyoruz. Bazi maclarda otuncu degisikligi bile yapmadik puan kaybettigimiz halde. Veya laf olsun diye 85 den sonra. Biz elimizdeki kadroyu bile kullanmadik. Kehinde gecen hafta 3 m den direk kaleye vursa gol atacak kendine guveni o kadar azalmiski ordan pas vermeye calisiyor. Son haftalarin golcusu enesi bile daha 3-4 hafta once kesffettik. İlkbdevrede hic oynamadi herhalde. Hocam bu kadar ayagimiza kadar gelen kismeti teptik insallah senin dedigin gibi ders aliriz. Eger bir iki hafta daha hata yaparsak play off bile hayal olur. Herseye ragmen sampiyonluk sansimiz bu seyirci arkamizda oldugu surece yuksek.
1
Ismetpasali
4 Mart 201822:09
Hoca sen hangi maci izledin bilmemde benim izledigim Ankaragucu ilk tarihin ilk 35 dk sinda sahada yoktu ilk yarinin sonlarinda biraz kipirdandi. Ikinci yari 60 metre vurup Umit ettik. Ortada bir oyun plani yoktu topu alan gitti Erdem Sak berbatti Arif ligin ilk yarisi superdi ikinci yarinin basindan beri En kotumuz .Korcan olsa belki ilk golde cikis yapar engel olabilirdi. Bu takim top oynamaya niyetli degilse bari konsantreyi bozmadan basit goller yemekten vazgecsin. Bugun 1 puan ile dahi gelsek 2. Lige ortaktik ve Bolu 2 puan daha gerimizdeydi..3 haftadir ders almaktan bahsediyoruz. Kafaya oynayan takimlarda sinir olmasini kabul ederiz ama Boludan sacma sapan goller yemek agirimiza gitti
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