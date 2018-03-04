Fenerbahçe 2 - Akhisar Bel. 3
Süper Lig 2017-2018 24. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 3-2 kazandı.
Fenerbahçe: Carlos Kameni, Martin Skrtel, Mauricio Isla (46' Aatif Chahechouhe), Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena (69' Roberto Soldado), Josef De Souza (80' Mehmet Ekici), Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Fernandao
Teknik Direktör:
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Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Daniel Larsson (88' Onur Ayık), Muğdat Çelik, Eray Ataseven (73' Dany Nounkeu), Evgen Seleznyov (85' Paulo Henrique)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 14: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.), DK 35: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.), DK 57: Giuliano (Fenerbahçe), DK 59: Daniel Larsson (Akhisar Bel.), DK 67: Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 5: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 26: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 57: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 62: Daniel Larsson (Akhisar Bel.), DK 71: Milan Lukac (Akhisar Bel.)
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