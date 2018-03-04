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Antalyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 4
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ANTALYASPOR 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 4

Antalyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 4

Süper Lig 2017-2018 24. haftasında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-1 kazandı.

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Antalyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 4

Süper Lig 2017-2018 24. haftasında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-1 kazandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Sakıb Aytaç (79' Musa Nizam), Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Charles Fernando, Maicon Marques, Hakan Özmert (67' William Vainqueur), Deniz Kadah, Emre Güral (76' Milan Jevtovic), Souleymane Doukara

Teknik Direktör:

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Robinho (62' Mert Hakan Yandaş), Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Thievy Bifouma (73' Zoro Cyriac), Arouna Kone (90' Hakan Bilgiç)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 45: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 54: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 61: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 84: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor), DK 87: Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 14: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 14: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 42: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 45: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 70: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 90: Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor)

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