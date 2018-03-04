Atiker Konyaspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 24. haftasında Atiker Konyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Ömer Ali Şahiner (75' Orkan Çınar), Mehdi Bourabia, Deni Milosevic, Wilfred Moke (46' Moryke Fofana), Samuel Eto'o (63' Volkan Şen), Adis Jahovic
Teknik Direktör:
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Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Matheus Doria, Issam Chebake, Aytaç Kara, Rahman Buğra Çağıran (90' Berk Yıldız), Azubuike Godson, Adem Büyük (61' Sadio Diallo), Michael Pereira (78' Gilberto), Khalid Boutaib
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 87: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Azubuike Godson (Evkur Y.Malatyaspor), DK 31: Ali Turan (Atiker Konyaspor), DK 86: Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor), DK 90: Matheus Doria (Evkur Y.Malatyaspor)
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