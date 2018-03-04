Boluspor 3 - MKE Ankaragücü 1

Yaziklar olsun be,BU kadarda firsatlar tepilmez.her hafta 1.yarilari bosa geciriyoz.ismail hoca cok korkaksin ve BU takimada yansiyo.artik Adana maci son sans

3

Angaralı

4 Mart 201820:03

Sutopu macını 3-1 kaybettik.yazacak birşey yok inşahla adana istanbul eses 3 maç 9 puan alır ilk 2 de kalırız,solaçığı olmuğan bir takım bu kadar oynar yapacak birşey yok eldeki kadro artık bu kötülerin iyisi ile devam adeceğiz .