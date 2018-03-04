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Boluspor 3 - MKE Ankaragücü 1
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BOLUSPOR 3 - MKE ANKARAGÜCÜ 1

Boluspor 3 - MKE Ankaragücü 1

TFF 1.Lig 25. haftasında Boluspor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.

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Boluspor 3 - MKE Ankaragücü 1

TFF 1.Lig 25. haftasında Boluspor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, İrfan Başaran (51' Özgür İleri), Mustafa Durak, Yusuf Emre Gültekin (87' Andre Santos), Melih Okutan (73' Chukwuma Akabueze), Rydell Poepon

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay (82' Abdülkadir Kayalı), Marc Kibong Mbamba, Arif Morkaya (46' Olanrewaju Kehinde), İlhan Parlak (66' Enes Kubat), Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 5: Rydell Poepon (Boluspor), DK 36: Renato Arapi (Boluspor), DK 71: Enes Kubat (MKE Ankaragücü), DK 76: Chukwuma Akabueze (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 7: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 32: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 36: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 68: Renato Arapi (Boluspor), DK 81: Rydell Poepon (Boluspor), DK 81: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 83: Mustafa Durak (Boluspor)
 

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5
Kölnlü
4 Mart 201821:06
Yaziklar olsun be,BU kadarda firsatlar tepilmez.her hafta 1.yarilari bosa geciriyoz.ismail hoca cok korkaksin ve BU takimada yansiyo.artik Adana maci son sans
4
gecelerin güçlüsü
4 Mart 201820:17
Bıçak kemiğe dayandı.Krediler tükendi..Bütün ikramlar reddedildi..Seneye görüşürüz artık..
3
Angaralı
4 Mart 201820:03
Sutopu macını 3-1 kaybettik.yazacak birşey yok inşahla adana istanbul eses 3 maç 9 puan alır ilk 2 de kalırız,solaçığı olmuğan bir takım bu kadar oynar yapacak birşey yok eldeki kadro artık bu kötülerin iyisi ile devam adeceğiz .
2
DefoL git kartal
4 Mart 201818:30
Guclu
1
Aydın
4 Mart 201818:07
Fazla uzatmaya gerek yok bu iş buraya kadar
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