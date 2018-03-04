Boluspor 3 - MKE Ankaragücü 1
TFF 1.Lig 25. haftasında Boluspor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, İrfan Başaran (51' Özgür İleri), Mustafa Durak, Yusuf Emre Gültekin (87' Andre Santos), Melih Okutan (73' Chukwuma Akabueze), Rydell Poepon
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay (82' Abdülkadir Kayalı), Marc Kibong Mbamba, Arif Morkaya (46' Olanrewaju Kehinde), İlhan Parlak (66' Enes Kubat), Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 5: Rydell Poepon (Boluspor), DK 36: Renato Arapi (Boluspor), DK 71: Enes Kubat (MKE Ankaragücü), DK 76: Chukwuma Akabueze (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 7: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 32: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 36: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 68: Renato Arapi (Boluspor), DK 81: Rydell Poepon (Boluspor), DK 81: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 83: Mustafa Durak (Boluspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.