Adanaspor 1 - Altınordu 3
TFF 1.Lig 25. haftasında Adanaspor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 3-1 kazandı.
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Renan Foguinho, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım, Renan Diniz, Vladimir Koman (80' Abdulaziz Solmaz), Tevfik Altındağ (52' Bahattin Köse), Bekir Yılmaz, Alpay Koçaklı (36' Oğuz Han Aynaoğlu), Magaye Gueye, Roni Gleison
Teknik Direktör:
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Altınordu: Erce Kardeşler, Berkay Samancı, Hasan Hatipoğlu, Serkan Göksu (75' Muhammed Rıdvan Özdemir), Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Mirkan Aydın (90' Fatih Aktay), Barış Alıcı (83' Musa Caner Aktaş)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 8: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 32: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 67: Roni Gleison (Adanaspor), DK 69: Kerim Avcı (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 37: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 74: Deniz Vural (Altınordu), DK 88: Muhammed Rıdvan Özdemir (Altınordu), DK 90: Bahattin Köse (Adanaspor)
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