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Düzcespor 2 - Bayrampaşa 0
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DÜZCESPOR 2 - BAYRAMPAŞA 0

Düzcespor 2 - Bayrampaşa 0

TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Düzcespor ile Bayrampaşa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Düzcespor 2-0 kazandı.

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Düzcespor 2 - Bayrampaşa 0

TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Düzcespor ile Bayrampaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzcespor 2-0 kazandı.

Düzcespor: Ali Alper Doğan, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Hüseyin İriç (60' Ebu Sıddık Çelik), Çağrı Tekin (58' Kemal Ünal), Serhat Baştan (88' Ahmet Üner), Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik

Teknik Direktör:

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu (46' Hakan Yüce), Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey, Polat Güren, Sercan Uslu (46' Hayrullah Akyel), Said Can Açıkalın (70' Ahmet Güney), Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, Erkan Bükülmez

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 21: Serhat Baştan (Düzcespor), DK 45: Hüseyin İriç (Düzcespor)

Sarı Kartlar: DK 38: Zihni Aydın (Düzcespor), DK 41: Çağrı Tekin (Düzcespor), DK 45: Polat Güren (Bayrampaşa), DK 45: Hüseyin İriç (Düzcespor), DK 48: Hayrullah Akyel (Bayrampaşa), DK 59: İlker Cihan (Bayrampaşa)

Kırmızı Kart: DK 90: Hayrullah Akyel (Bayrampaşa)

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