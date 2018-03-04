Orhangazispor 0 - Kemerspor 2003 3
TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Orhangazispor ile Kemerspor 2003 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kemerspor 2003 3-0 kazandı.
Orhangazispor: Erman Öztürk, Hasan Kul, Uğur Adem Gezer, Muhammet Çiçek, Kadir Gezer, Mustafa Demir, Abdülkerim Kılıç (46' Oğuzhan Bozkurt), Arif Acar (46' Mustafa Yüksektepe), Atahan Mehmet Kömürlü, Yunus Emre Mest (80' Alperen Topçular), Ercan Karaca
Teknik Direktör:
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Kemerspor 2003: İsmail Çetin, Volkan Can, Fikret Sevilgen, Sevcan Bıyıklı, Abdulsamet Burak, İbrahim Dağaşan (76' Oğuz Sabankay), Ahmet Mümin Papaker, Doğukan Sinik (69' Görkem Dalmaz), Akın Akman, Deniz Ataç, Lokman Erdoğan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 26: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003), DK 43: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003), DK 90: Deniz Ataç (Kemerspor 2003)
Sarı Kartlar: DK 18: Ercan Karaca (Orhangazispor), DK 50: Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), DK 50: Mustafa Demir (Orhangazispor), DK 63: Hasan Kul (Orhangazispor), DK 74: Görkem Dalmaz (Kemerspor 2003)
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