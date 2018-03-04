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Bucaspor 2 - İnegölspor 1
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BUCASPOR 2 - İNEGÖLSPOR 1

Bucaspor 2 - İnegölspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Bucaspor ile İnegölspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bucaspor 2-1 kazandı.

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Bucaspor 2 - İnegölspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Bucaspor ile İnegölspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bucaspor 2-1 kazandı.

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Murat Akyüz, Abdullah Balikuv, Uğurcan Yazğılı, Emre Toraman, Onur Alkan (74' İsa Güler), Ömer Kanberoğlu (86' Sancar Yıldırım), Saruhan Fındıkcı (64' Enes Alıç), Oğuz Aydın, İlyas Çakmak

Teknik Direktör:

İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl (46' Enes Bayır), Kemal Hastürk, Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Ali Sakal (57' Barış Sinan Üstün), Emrah Dağ, Raif Demir, Anıl Şahin, Emirhan Aydoğan, Ahmet Hakan Şahin (74' Enes Ata)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 7: Onur Alkan (Bucaspor), DK 43: Raif Demir (İnegölspor), DK 76: İsa Güler (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 39: Emrah Dağ (İnegölspor), DK 42: Emre Özkan (Bucaspor), DK 75: Ömer Kanberoğlu (Bucaspor), DK 76: İsa Güler (Bucaspor), DK 81: Oğuz Aydın (Bucaspor)

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