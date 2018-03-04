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Y.Altındağ Bel. 3 - Batman Petrol 2
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Y.ALTINDAĞ BEL. 3 - BATMAN PETROL 2

Y.Altındağ Bel. 3 - Batman Petrol 2

TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Batman Petrol Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 3-2 kazandı.

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Y.Altındağ Bel. 3 - Batman Petrol 2

TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Batman Petrol Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 3-2 kazandı.

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Emre Gürbüz, Yalçın Eycan Kaya, Barış Bozal, Oktay Kancı, Salih Yurt (76' Ömer Çiçek), Barış Çiçek (82' Emrah Sürücü), Mertcan Demirer, İsmail Sevindi, Barış Bozdilki, Ercan Güneri (89' Burhanettin Çakırefe)

Teknik Direktör:

Batman Petrol: Ahmet Taş, Celal Aras, Atilla Erel, Erman Taşkın, Fahri Küçükkurt, Ramazan Kaya, Emre Bayram, Emre Aydın (90' Yunus Emre Arslan), Veysel Karadağ, Hakan Soylu (70' Hüseyin Ali Pala), Reha Kurt

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 19: Barış Bozdilki (Y.Altındağ Bel.), DK 59: Salih Yurt (Y.Altındağ Bel.), DK 75: Hüseyin Ali Pala (Batman Petrol), DK 84: Ercan Güneri (Y.Altındağ Bel.), DK 90: Hüseyin Ali Pala (Batman Petrol)

Sarı Kartlar: DK 27: Barış Bozal (Y.Altındağ Bel.), DK 41: Fahri Küçükkurt (Batman Petrol), DK 62: Ramazan Kaya (Batman Petrol), DK 83: Hüseyin Ali Pala (Batman Petrol)

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