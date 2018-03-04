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12 Bingölspor 1 - Bayburtspor 3
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12 BİNGÖLSPOR 1 - BAYBURTSPOR 3

12 Bingölspor 1 - Bayburtspor 3

TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında 12 Bingölspor ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayburtspor 3-1 kazandı.

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12 Bingölspor 1 - Bayburtspor 3

TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında 12 Bingölspor ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 3-1 kazandı.

12 Bingölspor: Taylan Arman, Mehmet Sait Ulucan, Doğancan Kılıç, Gökhan Akıllı (46' Barış Şaffak), Mahsum Kara, Özkan Yılmaz (65' Ogün Aytaç Yavuz), Sercan Sevinç, Muhammed Burak Çelik, Harun Kavaklıdere (70' Emre Fırtına), Talha Çoban, Mehmet Ali Can

Teknik Direktör:

Bayburtspor: Ramazan Aydın, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu (83' Barış Gök), Ali Kemal Yükseker, Özkan Toprak, Güray Gazioğlu, Aykut Sarıdoğan (77' Nazif Şener), Eren Açıkgöz (73' Mert Özyıldırım), Coşkun Yılmaz

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 31: Güray Gazioğlu (Bayburtspor), DK 44: Eren Açıkgöz (Bayburtspor), DK 76: Barış Şaffak (12 Bingölspor), DK 90: Güray Gazioğlu (Bayburtspor)

Sarı Kartlar: DK 43: Mahsum Kara (12 Bingölspor), DK 53: Rahmi Muhammet Akyazı (Bayburtspor), DK 56: Aykut Sarıdoğan (Bayburtspor), DK 63: Ali Kemal Yükseker (Bayburtspor), DK 63: Sercan Sevinç (12 Bingölspor), DK 80: Özkan Toprak (Bayburtspor)

Kırmızı Kartlar: DK 65: Sercan Sevinç (12 Bingölspor), DK 81: Mahsum Kara (12 Bingölspor)

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