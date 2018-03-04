Dardanelspor 0 - Çatalca Spor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Dardanelspor ile Çatalca Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çatalca Spor 1-0 kazandı.
Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Hasan Türk, Veli Akbulut, Sergen Piçinciol, Orhan Nahirci, Tahir Türker (55' Fatih Bozok), Şahinali Terzi (78' Furkan Polat), Yusuf Bayram, Serhat Yazgan (61' Ufuk Özbek), Ahmet Yazar, Uğur Uğur
Teknik Direktör:
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Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Arif Güner, Selçuk Çalışır, Cengizhan Koç, Eyüpcan Delibalta, Veysel Kılıç (76' Barış Dillioğlu), Emre Turgut (61' Barış Kazer), Sertaç Gökaltın, Sadık Arda Yılmaztürk, İsmail Sarı, Recep Akkemik
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 9: İsmail Sarı (Çatalca Spor)
Sarı Kartlar: DK 39: Eyüpcan Delibalta (Çatalca Spor), DK 40: Sergen Piçinciol (Dardanelspor), DK 58: Ahmet Yazar (Dardanelspor), DK 64: Hasan Türk (Dardanelspor), DK 90: Fatih Bozok (Dardanelspor), DK 90: Furkan Polat (Dardanelspor), DK 90: Sertaç Gökaltın (Çatalca Spor)
Kırmızı Kartlar: DK 81: İsmail Sarı (Çatalca Spor), DK 90: Uğur Uğur (Dardanelspor)
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