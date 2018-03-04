Osmaniyespor 0 - Kocaelispor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 25. haftasında Osmaniyespor ile Kocaelispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor 1-0 kazandı.
Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Salih Tunar, Kadir Bilimlier, Oğuz Küçük, Burak Sarı, Selçuk Kaban, Sergen Ekinci, Emrah Bedir, Süleyman Güneş
Teknik Direktör:
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Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kemal Can Aydemir, Ali Keten, Burak Özbakır, Hamza Mutlu (64' Mert Yavuz), Mesut Özdemir, Sefa Narin, Burak Süleyman, Fatih Adıgüzel, Sinan Pektemek
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 42: Burak Süleyman (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: DK 25: Murat Soner Başak (Kocaelispor), DK 35: İlyas Ekiz (Osmaniyespor), DK 38: Selçuk Kaban (Osmaniyespor), DK 66: Sergen Ekinci (Osmaniyespor)
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