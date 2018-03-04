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Tire 1922 Spor 1 - Darıca G.Birliği 3
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TİRE 1922 SPOR 1 - DARICA G.BİRLİĞİ 3

Tire 1922 Spor 1 - Darıca G.Birliği 3

TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında Tire 1922 Spor ile Darıca G.Birliği Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-1 kazandı.

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Tire 1922 Spor 1 - Darıca G.Birliği 3

TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında Tire 1922 Spor ile Darıca G.Birliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-1 kazandı.

Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan (59' Sergen Yakupçebioğlu), Erdinç Karakaş, Hasan Akdemir, Güner Okay, Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Mümin Talip Pazarlı, Cemal Şener (58' Kemal Samet Özen), Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş (77' Furkan Mızrak)

Teknik Direktör:

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç, Halil Çelik (84' Emrah Metoğlu), Bünyamin Karataş, Alperen Doğan (70' Aziz Kızılgün), Hakkı Yıldız (68' Görkem Güven)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 4: Hakkı Yıldız (Darıca G.Birliği), DK 66: Ersin Aslantoğ (Tire 1922 Spor), DK 88: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 90: Emrah Metoğlu (Darıca G.Birliği)

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