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Halide Edip Adıvarspor 4 - Bergama Bel. 2
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR 4 - BERGAMA BEL. 2

Halide Edip Adıvarspor 4 - Bergama Bel. 2

TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Bergama Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 4-2 kazandı.

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Halide Edip Adıvarspor 4 - Bergama Bel. 2

TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Bergama Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 4-2 kazandı.

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, İbrahim Necipoğlu, Serkan Yavuz, Cemal Şener, Gökhan Kılıç (75' Furkan Akbulut), Muhammed Raşit Şahingöz (62' Mustafa Cevret), Hüseyin Afkan, Emre Turan, Uğur Erk (83' Bartu Kurtuldu)

Teknik Direktör:

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Emre İşçiler (58' Hacı Ömer Doğru), Ahmet Köseoğlu (68' Metehan Çakal), Semih Durmuş, Tuncer Baysal, Zafer Çevik, Hakan Sayar, Berk Baran, Sercan Karagöz, Hüseyin Teker (46' Ozan Murat Başyılmaz), Ulaş Sarı

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 20: Gökhan Kılıç (Halide Edip Adıvarspor), DK 35: Emre Turan (Halide Edip Adıvarspor), DK 39: Semih Durmuş (Bergama Bel.), DK 45: Hüseyin Afkan (Halide Edip Adıvarspor), DK 67: Zafer Çevik (Bergama Bel.), DK 90: Bartu Kurtuldu (Halide Edip Adıvarspor)

Sarı Kartlar: DK 11: Aytek Aşıkoğlu (Halide Edip Adıvarspor), DK 16: Hüseyin Teker (Bergama Bel.), DK 23: Hüseyin Afkan (Halide Edip Adıvarspor), DK 67: İbrahim Necipoğlu (Halide Edip Adıvarspor), DK 82: Uğur Erk (Halide Edip Adıvarspor), DK 90: Hakan Sayar (Bergama Bel.), DK 90: Sercan Karagöz (Bergama Bel.)

Kırmızı Kart: DK 13: Tuncer Baysal (Bergama Bel.)

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