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Sarıyer 1 - Sancaktepe Bel. 1
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SARIYER 1 - SANCAKTEPE BEL. 1

Sarıyer 1 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Sarıyer ile Sancaktepe Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Sarıyer 1 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Sarıyer ile Sancaktepe Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Sarıyer: Kubilay Anteplioğlu, Fırat Sezer, Fatih Kara, Serkan Yalçın, Hüsnü Başkurt, Serkan Balcı (41' Kerem Çalışkan), Adem Koçak, Alim Harlak (75' Emrah Uzun), Erkut Tekinsoy (87' Ali Zorlu), Yaser Yıldız, Bertul Kocabaş

Teknik Direktör:

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Caner Solmaz (90' Serhat Koruk), Selim Kayacı (66' Alaattin Hamza Ok), Hamza Küçükköylü (84' Mertcan Aktaş), İlker Avşar

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 7: Bertul Kocabaş (Sarıyer), DK 9: Umut Koçin (Sancaktepe Bel.)

Sarı Kartlar: DK 27: Hamza Küçükköylü (Sancaktepe Bel.), DK 56: Caner Solmaz (Sancaktepe Bel.), DK 81: Serkan Yalçın (Sarıyer), DK 90: Bertul Kocabaş (Sarıyer)

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