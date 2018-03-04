Gölcükspor 0 - Erokspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında Gölcükspor ile Erokspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gölcükspor: Sercan Yılmaz, İbrahim Demirer, Berke Bıyık, Furkan Saki, Selim Dedekoç, Cenk Cengiz (72' Ahmet Özer), Onur Özcan, Ömer Faruk Boz (77' Ahmet Kutluer), Murat Can Koçak, Furkan Özyapı, Oktay Balcı (85' Emre Kart)
Teknik Direktör:
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Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Alişan Ural, Gökalp Seçal, Tolga Tekin, Adem Aydın, Aykut Emre Yakut, Safa Çağlar (88' Mert Somay), Alper Karaman, Cerem Talha Dinçer (69' Günay Şakar), Uğur Işıkal (61' Abdülkadir Akyıldız)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Sarı Kartlar: DK 24: Ömer Faruk Boz (Gölcükspor), DK 38: Safa Çağlar (Erokspor), DK 43: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 48: Selim Dedekoç (Gölcükspor), DK 54: Cerem Talha Dinçer (Erokspor)
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