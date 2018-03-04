Bugsaş Spor 2 - Pendikspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bugsaş Spor ile Pendikspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-0 kazandı.
Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Kerem Gülbahar, Cebrail Karayel, Harun Aydın (89' Selman Sevinç), Samet Yalçın, Erkan Taşkıran, Sertaç Çam (69' Yavuzhan Keleşoğlu), Sinan Kurt, Ömer Akman, Yavuz Koç (90' Burak Ağaoğlu), Turgut Özdemir
Teknik Direktör:
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Pendikspor: Murat Günal, Yasin Görkem Arslan, Erol Yükseker, Berk Neziroğulları, Süheyl Çetin, Erdem Koçal (84' Gökhan Meral), Mustafa Öztürk, Erdinç Pekgöz, Fatih Cerlek (74' Yasin Abdioğlu), Yaser Hacımustafaoğlu (82' Azad Filiz), Mehmet Alaeddinoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 44: Sinan Kurt (Bugsaş Spor), DK 88: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor)
Sarı Kartlar: DK 54: Turgut Özdemir (Bugsaş Spor), DK 90: Selman Sevinç (Bugsaş Spor)
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