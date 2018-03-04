Bandırmaspor 3 - Z. Kömürspor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bandırmaspor ile Z. Kömürspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bandırmaspor 3-1 kazandı.
Bandırmaspor: Ali Türkan, Erdi Öner (62' Berkay Can Değirmencioğlu), Özgür Çelik, Bahri Can Avcı, Nurettin Kayaoğlu, David Kılınç, Birhan Vatansever, Mertcan Çam (77' Oğuzhan Kayar), Erhan Şentürk (87' Murathan Buruş), Feyyaz Aydil, Hüseyin Altuğ Taş
Teknik Direktör:
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Z. Kömürspor: Sinan Ören (52' Ahmet Üçgün), Kamil İçer, Okan Duran, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Hasan Küçcük (63' Ertan Koç), Mert Caymaz, Uğur Durmuş (85' Ali Kemal Özkan), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Mustafa Tahir Babaoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 9: Erhan Şentürk (Bandırmaspor), DK 30: Feyyaz Aydil (Bandırmaspor), DK 75: Hüseyin Altuğ Taş (Bandırmaspor), DK 85: Onur Eriş (Z. Kömürspor)
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