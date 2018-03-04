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Tuzlaspor 0 - Tokatspor 0
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TUZLASPOR 0 - TOKATSPOR 0

Tuzlaspor 0 - Tokatspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Tuzlaspor ile Tokatspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Tuzlaspor 0 - Tokatspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Tuzlaspor ile Tokatspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tuzlaspor: İsmail Çipe, Bülent Uzun, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Can Demir Aktav, Emre Keleşoğlu, Kerem Şeras, Lider Koç, Gökcan Kaya, Sadık Baş (75' Faruk Yaldıran), Murat Yılmaz, Berat Ali Genç (86' Celal Kanlı)

Teknik Direktör:

Tokatspor: Akın İsmail Köroğlu, Mehmet Öztonga, Hasan Erbey, Erkan Çam, Yaşar Yurduseven, Ercüment Eray Ataklı (90' Murat Can Yelkaya), Muhammed Şükrü Arslan, Emin Soğuk, Nezir Özer (70' Teoman Safa Erkan), Alperen Pak (87' Recep Türköz), Enes Keleş

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Sarı Kartlar: DK 62: Sadık Baş (Tuzlaspor), DK 63: Hasan Erbey (Tokatspor), DK 90: Faruk Yaldıran (Tuzlaspor)

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