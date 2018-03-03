K Karabükspor 0 - Galatasaray 7
Süper Lig 2017-2018 24. haftasında K Karabükspor ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 7-0 kazandı.
K Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Özgür Yılmaz (62' Tayyib Talha Sanuç), Anton Kravchenko, İshak Doğan, Osman Çelik, Murat Akın, Herve Kage (79' Yusuf Akbulut), Luis Ibanez, Cem Özdemir, Andrey Bliznichenko (46' Adam Stahl), Leandrinho
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Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Sofiane Feghouli, Ryan Donk (46' Fernando Reges), Selçuk İnan (61' Sinan Gümüş), Younes Belhanda, Garry Rodrigues (73' Yasin Öztekin), Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 5: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 16: Özgür Yılmaz (Galatasaray), DK 18: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 26: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 33: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 40: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 64: Sinan Gümüş (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 9: Özgür Yılmaz (K Karabükspor), DK 9: Maicon Roque (Galatasaray), DK 10: Ryan Donk (Galatasaray), DK 80: Fernando Reges (Galatasaray), DK 88: Leandrinho (K Karabükspor), DK 88: Sinan Gümüş (Galatasaray)
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