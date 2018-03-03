Gençler, Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları tamamladı

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular sonraki bölümde dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık bir saat süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.
Başkan Murat Cavcav ve Teknik Direktör Ümit Özat, antrenman öncesinde İlhan Cavcav Tesisleri'nin içinde yer alan Futbol Okulunu ziyaret ederek, orada antrenman yapan minik sporcularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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