M.Başakşehir 2 - Göztepe 0
Süper Lig 2017-2018 24. haftasında M.Başakşehir ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-0 kazandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Marcio Mossoro (72' İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu (89' Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Kerim Frei, Emmanuel Adebayor (78' Mevlüt Erdinç)
Teknik Direktör:
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Göztepe: Günay Güvenç, Wallace Reis, Sabri Sarıoğlu, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Yoan Gouffran (72' Oscar Scarione), Selçuk Şahin (59' Rajko Rotman), Andre Castro, Andre Poko, Halil Akbunar (78' Nabil Ghilas), Demba Ba
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 45: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 81: Mevlüt Erdinç (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 17: Andre Castro (Göztepe), DK 45: Sabri Sarıoğlu (Göztepe), DK 65: Andre Poko (Göztepe)
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