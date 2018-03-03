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Eskişehir'de kazanan yok!
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ESKİŞEHİR'DE KAZANAN YOK!

Eskişehir'de kazanan yok!

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında kazanan çıkmadı. Eskişehirspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

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Evsahibi Eskişehirspor'un gollerini 17 ve 47'de Ofoedu attı.

Adana Demirspor'un sayılarını 4'te Theo Mendy ve 78'de Robert Ndip Tambe kaydetti.

Bu sonucun ardından Eskişehirspor'un puanı 31 oldu.

Adana Demirspor ise puanını 28 yaptı.
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