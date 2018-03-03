Samsunspor 0 - Çaykur Rizespor 0
TFF 1.Lig 25. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe (21' Ufuk Budak), Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Enes İslam İlkin (58' Jonathan Ayite), Georgios Samaras, Göksu Türkdoğan, Muhammet Beşir (69' Kenan Karışık)
Teknik Direktör:
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay (72' Galip Güzel), Recep Niyaz, Süleyman Koç (82' Özgür Çek), Robin Yalçın, Marwane Saadane, Vedat Muriqi (59' Oğulcan Çağlayan), Braian Samudio
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Sarı Kartlar: DK 33: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 37: Koray Altınay (Çaykur Rizespor), DK 64: Göksu Türkdoğan (Samsunspor), DK 85: Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), DK 88: Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), DK 90: Çağrı Ortakaya (Samsunspor)
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