Eskişehirspor 2 - Adana Demirspor 2
TFF 1.Lig 25. haftasında Eskişehirspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş (82' Semih Şentürk), Hürriyet Güçer, Hasan Ayaroğlu (67' Andaç Güleryüz), Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga (86' Fıratcan Üzüm), Chikeluba Ofoedu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Aydın Yılmaz (68' Lalawele Atakora), Savaş Yılmaz, Gege Geirton (56' Robert Tambe), Kubilay Sönmez (46' Yiğit İncedemir), Atabey Çiçek, Theodore Mendy
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 4: Theodore Mendy (Adana Demirspor), DK 17: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 47: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 78: Robert Tambe (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Kubilay Sönmez (Adana Demirspor), DK 58: Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), DK 90: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.