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Eskişehirspor 2 - Adana Demirspor 2
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ESKİŞEHİRSPOR 2 - ADANA DEMİRSPOR 2

Eskişehirspor 2 - Adana Demirspor 2

TFF 1.Lig 25. haftasında Eskişehirspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Eskişehirspor 2 - Adana Demirspor 2

TFF 1.Lig 25. haftasında Eskişehirspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş (82' Semih Şentürk), Hürriyet Güçer, Hasan Ayaroğlu (67' Andaç Güleryüz), Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga (86' Fıratcan Üzüm), Chikeluba Ofoedu

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Aydın Yılmaz (68' Lalawele Atakora), Savaş Yılmaz, Gege Geirton (56' Robert Tambe), Kubilay Sönmez (46' Yiğit İncedemir), Atabey Çiçek, Theodore Mendy

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 4: Theodore Mendy (Adana Demirspor), DK 17: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 47: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 78: Robert Tambe (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 10: Kubilay Sönmez (Adana Demirspor), DK 58: Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), DK 90: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor)

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