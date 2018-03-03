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Menemen Bel. 2 - Keçiörengücü 2
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MENEMEN BEL. 2 - KEÇİÖRENGÜCÜ 2

Menemen Bel. 2 - Keçiörengücü 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Menemen Bel. ile Keçiörengücü Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Menemen Bel. 2 - Keçiörengücü 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Menemen Bel. ile Keçiörengücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan (83' Mert Kula), Samet Günhan, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Yıldıray Koçal (59' Aytaç Deniz), Ozan Papaker (75' Alberk Koç), Samed Ali Kaya

Teknik Direktör:

Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından (81' Yakup Bugün), Hüseyin Güngör (76' Tarık Mayhoş), Rıdvan Koçak, Ayhan Gürbüz, Okan Baydemir, Efe Can Çölbekler, Umut Pusat (90' Uğur Utlu), Şahin Şafakoğlu, Berat Satılmış, Burak Aydın, Okan Eken

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 45: Umut Pusat (Keçiörengücü), DK 71: Okan Eken (Keçiörengücü), DK 90: Taşkın Çalış (Menemen Bel.), DK 90: Taşkın Çalış (Menemen Bel.)

Sarı Kartlar: DK 19: Şahin Şafakoğlu (Keçiörengücü), DK 41: Okan Eken (Keçiörengücü), DK 51: Burak Aydın (Keçiörengücü), DK 61: Samet Günhan (Menemen Bel.), DK 85: Taşkın Çalış (Menemen Bel.), DK 90: Yasin Güreler (Menemen Bel.)

Kırmızı Kartlar: DK 45: Murat Erdemir (Menemen Bel.), DK 90: Şahin Şafakoğlu (Keçiörengücü)

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