Adliyespor 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 25. haftasında Adliyespor ile Büyükçekmece Tepecikspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adliyespor 1-0 kazandı.
Adliyespor: Onurcan Piri, Cevher Toktaş, Gökhan Şahin, Salih Sarıkaya, Okan Saraçoğlu, Deniz Keskin, Mustafa Serkan Koparan (88' Mustafa Hüseyin Seyhan), Erol Can Akdağ, Mehmet Kaan Türkmen, Fevzi Can Bozkuş (54' Metin İlhan), Ali Aydemir (75' Ferdi Konak)
Teknik Direktör:
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Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Caner Bulut, Emrah Yollu, Ramazan Aydın, Yusuf Atay (57' Osman Üçüncü), Ünal Avcı, Mehmet Arı, Yılmaz Lüle, Fırat Bozkurt (83' Mert Öner), Aykut Çakay (66' Onur Erdem Günel)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 62: Ali Aydemir (Adliyespor)
Sarı Kartlar: DK 76: Salih Sarıkaya (Adliyespor), DK 88: Eray Açıkgöz (Büyükçekmece Tepecikspor)
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