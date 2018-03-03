﻿
A. Bağcılar 2 - Y.Orduspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

A. BAĞCILAR 2 - Y.ORDUSPOR 1

A. Bağcılar 2 - Y.Orduspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında A. Bağcılar ile Y.Orduspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Bağcılar 2-1 kazandı.

324 Okunma

A. Bağcılar 2 - Y.Orduspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında A. Bağcılar ile Y.Orduspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Bağcılar 2-1 kazandı.

A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar (46' Özcan Aydın), Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Bertuğ Başdemir (84' Furkan Zengin), Murat Batuhan Abdikoğlu, Recep Berk Elitez, Berat Eyüpoğlu, Ertuğrul Yıldırım (65' Sefer Sever)

Teknik Direktör:

Y.Orduspor: Osman Kurtuldu, Burak Keskin, Emre Kara, Kerim Bölük, İlyas Barut, Mustafa Kayabaşı, Fatih Özçelik, Tuncay Fındıkçı, Deniz Boztepe (82' Serdar Karaduman), Turan Yılmaz, İbrahim Alan

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 18: İbrahim Alan (Y.Orduspor), DK 58: Recep Berk Elitez (A. Bağcılar), DK 78: Özcan Aydın (A. Bağcılar)

Sarı Kartlar: DK 10: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar), DK 11: İbrahim Alan (Y.Orduspor), DK 20: Tuncay Fındıkçı (Y.Orduspor), DK 45: Osman Kurtuldu (Y.Orduspor), DK 53: Mustafa Kayabaşı (Y.Orduspor), DK 58: Kerim Bölük (Y.Orduspor), DK 66: Özcan Aydın (A. Bağcılar), DK 69: İlyas Barut (Y.Orduspor), DK 81: Arda Şahin (A. Bağcılar), DK 82: Güney Polat (A. Bağcılar), DK 88: Furkan Zengin (A. Bağcılar), DK 90: Burak Keskin (Y.Orduspor)

Kırmızı Kartlar: DK 45: Tuncay Fındıkçı (Y.Orduspor), DK 74: Kerim Bölük (Y.Orduspor), DK 74: Sefer Sever (A. Bağcılar), DK 90: Özcan Aydın (A. Bağcılar)

﻿

ETİKETLER #A. Bağcılar
Anagold 24Erzincanspor 2 - A. Bağcılar 1
1
Futbol: Haftanın programı
A. Bağcılar 2 - Yeşil Bursa 1
Kırıkhanspor 2 - A. Bağcılar 0
A. Bağcılar 2 - 1461 Trabzon 1
İşte A. Bağcılar - 1461 Trabzon maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿