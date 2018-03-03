A. Bağcılar 2 - Y.Orduspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında A. Bağcılar ile Y.Orduspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Bağcılar 2-1 kazandı.
A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar (46' Özcan Aydın), Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Bertuğ Başdemir (84' Furkan Zengin), Murat Batuhan Abdikoğlu, Recep Berk Elitez, Berat Eyüpoğlu, Ertuğrul Yıldırım (65' Sefer Sever)
Teknik Direktör:
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Y.Orduspor: Osman Kurtuldu, Burak Keskin, Emre Kara, Kerim Bölük, İlyas Barut, Mustafa Kayabaşı, Fatih Özçelik, Tuncay Fındıkçı, Deniz Boztepe (82' Serdar Karaduman), Turan Yılmaz, İbrahim Alan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 18: İbrahim Alan (Y.Orduspor), DK 58: Recep Berk Elitez (A. Bağcılar), DK 78: Özcan Aydın (A. Bağcılar)
Sarı Kartlar: DK 10: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar), DK 11: İbrahim Alan (Y.Orduspor), DK 20: Tuncay Fındıkçı (Y.Orduspor), DK 45: Osman Kurtuldu (Y.Orduspor), DK 53: Mustafa Kayabaşı (Y.Orduspor), DK 58: Kerim Bölük (Y.Orduspor), DK 66: Özcan Aydın (A. Bağcılar), DK 69: İlyas Barut (Y.Orduspor), DK 81: Arda Şahin (A. Bağcılar), DK 82: Güney Polat (A. Bağcılar), DK 88: Furkan Zengin (A. Bağcılar), DK 90: Burak Keskin (Y.Orduspor)
Kırmızı Kartlar: DK 45: Tuncay Fındıkçı (Y.Orduspor), DK 74: Kerim Bölük (Y.Orduspor), DK 74: Sefer Sever (A. Bağcılar), DK 90: Özcan Aydın (A. Bağcılar)
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