Etimesgut Bld. 1 - Kastamonuspor 1966 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Etimesgut Bld. ile Kastamonuspor 1966 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Etimesgut Bld. 1-0 kazandı.
Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Sabri Turgut, Berat Çetinkaya, Alaettin Batuhan Tur, Fatih Selimhan Solmaz, Caner Yılmaz, Mikail Koçak (90' Emrah Bozkurt), Erçin Ilgaz, Yaşar Çetin (82' Halil İbrahim Can), Mehmet Fuat Gölbaşı, Muhammet Emre Kalkan (88' Rıdvan Sağlam)
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Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Veli Kızılkaya, Onur Güney, Oğuz Özden, Doğan Can Otman, Abdullah Halman (47' Halil İbrahim Tuna), Ömer Can Sokullu (47' Savaş Tağa), Nuri Fatih Aydın, Youssef Yeşilmen (79' Mustafa Pınar), Muhammet Haşim Çoban, Oğuzhan Öztürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 54: Mehmet Fuat Gölbaşı (Etimesgut Bld.)
Sarı Kartlar: DK 30: Abdullah Halman (Kastamonuspor 1966), DK 61: Oğuz Özden (Kastamonuspor 1966), DK 76: Caner Yılmaz (Etimesgut Bld.), DK 85: Halil İbrahim Tuna (Kastamonuspor 1966)
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