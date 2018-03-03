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Kırıkhanspor 2 - E.Velimeşespor 0
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KIRIKHANSPOR 2 - E.VELİMEŞESPOR 0

Kırıkhanspor 2 - E.Velimeşespor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında Kırıkhanspor ile E.Velimeşespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kırıkhanspor 2-0 kazandı.

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Kırıkhanspor 2 - E.Velimeşespor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında Kırıkhanspor ile E.Velimeşespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırıkhanspor 2-0 kazandı.

Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın, Erhan Gözetlik, Mustafa Acar, İzzet Canlıka, Ahmet Karaman (46' Mehmet Fırat Demir), Mustafa Olcaytu Ergen, Doğan Altınkaya, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir (75' Oğuzhan Bayıroğlu), Erkan Sancar (81' Sergen Öztürk), Muzaffer Özcanlı

Teknik Direktör:

E.Velimeşespor: Enes Ünal, Selçuk Baştürk, Emre Karadağ, Serhat Maden, Bahtiyar Yıldırım, Semih Kahraman, İbrahim Fatih Dilek, Caner Karuk (87' Gökdeniz Varol), Fahri Eren Pamuk (63' Metehan Mimaroğlu), Oğuzhan Çimen (75' Selim Şahinbaş), İlker Ataseven

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 82: Erhan Gözetlik (Kırıkhanspor), DK 90: Mehmet Fırat Demir (Kırıkhanspor)

Sarı Kartlar: DK 37: Erhan Gözetlik (Kırıkhanspor), DK 85: Mehmet Fırat Demir (Kırıkhanspor)

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