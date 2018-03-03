Kırıkhanspor 2 - E.Velimeşespor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında Kırıkhanspor ile E.Velimeşespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırıkhanspor 2-0 kazandı.
Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın, Erhan Gözetlik, Mustafa Acar, İzzet Canlıka, Ahmet Karaman (46' Mehmet Fırat Demir), Mustafa Olcaytu Ergen, Doğan Altınkaya, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir (75' Oğuzhan Bayıroğlu), Erkan Sancar (81' Sergen Öztürk), Muzaffer Özcanlı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
E.Velimeşespor: Enes Ünal, Selçuk Baştürk, Emre Karadağ, Serhat Maden, Bahtiyar Yıldırım, Semih Kahraman, İbrahim Fatih Dilek, Caner Karuk (87' Gökdeniz Varol), Fahri Eren Pamuk (63' Metehan Mimaroğlu), Oğuzhan Çimen (75' Selim Şahinbaş), İlker Ataseven
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 82: Erhan Gözetlik (Kırıkhanspor), DK 90: Mehmet Fırat Demir (Kırıkhanspor)
Sarı Kartlar: DK 37: Erhan Gözetlik (Kırıkhanspor), DK 85: Mehmet Fırat Demir (Kırıkhanspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.