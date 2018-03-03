Karşıyaka 0 - Gümüşhanespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 25. haftasında Karşıyaka ile Gümüşhanespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 1-0 kazandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Mustafa Değirmenci (79' Bartu Umut), Mustafa Aşan (76' Bartu Umut), Mahmut Temür (84' Anıl Çıracı), Battal Demirbilek, Arif Cılak, Doğukan İnci, Hakan Kuş (43' Tayfun Pektürk)
Teknik Direktör:
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Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Musa Sinan Yılmazer, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Cansın Çiçek, Muharrem Doğan, Dilaver Güçlü (64' Zahit Fındık), Murat Kayalı, Oktay Delibalta, Serhat Mermer (57' Furkan Yaman), Kağan Söylemezgiller, Tita (78' Benjamin Fuchs)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 80: Zahit Fındık (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: DK 31: Mahmut Temür (Karşıyaka), DK 32: Salih Zafer Kurşunlu (Gümüşhanespor), DK 69: Kağan Söylemezgiller (Gümüşhanespor), DK 77: Zahit Fındık (Gümüşhanespor), DK 80: Battal Demirbilek (Karşıyaka), DK 82: Murat Kayalı (Gümüşhanespor)
Kırmızı Kart: DK 85: Zahit Fındık (Gümüşhanespor)
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